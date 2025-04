Jovem mata esposa grávida e depois dorme ao lado do corpo

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo da vítima foi localizado no chão da casa do casal. Parentes acionaram o proprietário do imóvel após perderem contato com Bruna. O dono serrou a grade de uma janela, entrou no local e a encontrou sem vida.

A Polícia Militar chegou por volta das 10h. Militares da ROTAM prenderam Maicon em flagrante. Ele estava dentro da residência, próximo ao corpo, segurando uma faca. A motivação do crime segue indeterminada. O caso continua sob investigação das autoridades.