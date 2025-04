Avó e neta de 12 anos morrem em grave acidente; neto sobrevive

Uma avó e sua neta, de 12 anos, morreram em um trágico acidente nesta quinta-feira (17), em Minas Gerais.

O caso aconteceu na BR-116, no período da manhã, perto da cidade de Frei Inocêncio. A avó dirigia o automóvel e viajava para que os dois netos visitassem a mãe, saindo de Itambacuri para Governador Valadares.