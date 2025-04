Adeus, Reinaldo: família se despedem de motociclista no Vale

Reinaldo Guimarães Santos, conhecido como Reinaldo Bucha, morreu na tarde de quarta-feira (16) após sofrer um acidente fatal na altura do km 87,5 da rodovia Dom Pedro 1º, no trecho do município de Atibaia. Ele era de Caçapava e tinha 52 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 13h. A vítima trafegava pela pista sul da rodovia, sentido Jacareí, com uma motocicleta Honda CB 250F Twister, cor vermelha, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle e caiu na pista.