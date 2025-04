Tarcísio diz que trem de Campos deve chegar a Santo Antônio

O trem de turismo que circula em Campos do Jordão pode ter o trajeto prolongado e chegar até Santo Antônio do Pinhal, reforçando o roteiro turístico na Serra da Mantiqueira.

A promessa é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que cumpriu agenda em Campos do Jordão nesta quinta-feira (17).