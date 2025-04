Pesquisa OVALE: Aprovação amplia a responsabilidade, diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que a aprovação de 72% ao seu governo em Taubaté, segundo levantamento OVALE/Ágili Pesquisas, o “deixa mais devedor” à população.

“Fico feliz com um resultado desse de aprovação. É um reconhecimento da população e que nos deixa mais devedor. Temos que olhar mais para as pessoas”, afirmou.