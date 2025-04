Muralha Paulista: atrasado, edital sairá 'em breve’, diz Tarcísio

O número de câmeras contempladas no edital saltou de 108 para 350, abrangendo todas as cidades da RMVale, que serão monitoradas por um 'cinturão eletrônico' de câmeras, que será conectado aos sistemas das forças de segurança estaduais. No primeiro edital, apenas 17 municípios do Vale Histórico receberiam os equipamentos. O valor inicial previsto era superior a R$ 3 milhões.

Tarcísio disse que o Muralha Paulista é parte fundamental da estratégia do Estado para tirar o Vale da liderança da violência no interior de São Paulo – região encerrou o primeiro bimestre de 2025 com 41 vítimas em homicídios, 24% a menos do que as 54 do mesmo intervalo de 2024.

“Estamos trabalhando pela redução dos indicadores criminais e tivemos agora no primeiro bimestre com queda de 24% em homicídio, roubo caiu quase 25%, resultados importantes”, disse Tarcísio.