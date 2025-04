Tarcísio anuncia quase R$ 300 milhões em investimentos no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou quase R$ 300 milhões em investimentos para o Vale do Paraíba, distribuídos em revitalização de estradas e na construção de uma unidade de saúde em Campos do Jordão.

O governo estadual vai investir R$ 37 milhões na pavimentação da estrada municipal José Theotônio Silva, também conhecida como Estrada do Baú, entre São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão. Serão 15,5 km pavimentados por meio do programa “São Paulo Pra Toda Obra”.

“Essa ligação casa com a iniciativa da Rota do Vinho. Temos vinícolas importantes nesse roteiro, o turismo está crescendo bastante nessa região e também restaura uma estrada rural, ajudando o pequeno agricultor, quem mora nessa região e precisa vir para a cidade, a escola”, disse Tarcísio.

O governador também se comprometeu a financiar ao menos a metade dos R$ 20 milhões previstos para a construção do pronto-socorro de Campos do Jordão. Nesta quinta, Tarcísio assinou o estudo de regularização de área para doação do terreno ao município, perto do Mercado Municipal da cidade, que já tem pronto o projeto da nova unidade de saúde.