Após culto, filho mata mãe a facadas: 'Deus mandou'

Um dia após prestar uma homenagem à mãe, em um culto evangélico, o filho a matou a facadas e disse que cometeu o crime porque "Deus mandou".

O caso bárbaro aconteceu em Itaituba, cidade no Pará, no último domingo (13). Igor de Sousa Mendes, 31 anos, foi preso pela autoria do crime. Ele matou a mãe, Marília de Sousa Mendes, de 54 anos, a facadas.