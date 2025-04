'Quadrilha do Ozempic' rende vítimas e leva medicamentos no Vale

A Drogaria São Paulo, localizada na Avenida Coronel Fernando Prestes, no Centro de Pindamonhangaba, foi alvo de um roubo durante a madrugada desta quarta-feira (16). De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia da cidade, o crime aconteceu por volta das 3h40 e envolveu ao menos dois assaltantes armados.

Segundo relatos das vítimas, um dos criminosos desembarcou de um veículo Ford Ka branco e entrou na farmácia já com parte do rosto coberta pelo capuz do casaco. Armado com um revólver enferrujado, ele anunciou o assalto e rendeu os funcionários, exigindo saber se havia mais pessoas no estabelecimento. Após confirmação, o farmacêutico Leal também foi localizado.