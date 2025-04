Tarcísio inaugura Detran no Vale para atender demanda em 10 min

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), inaugurou em Campos do Jordão, na manhã desta quinta-feira (17), a primeira unidade modelo do Detran no estado.

"Temos sete servidores fisicamente na unidade para atendimento, mas uma retaguarda de 800 funcionários no estado que irão processar as demandas. A previsão é que a pessoa tenha sua demanda resolvida em 10 minutos", disse Lucas Papais, diretor de Atendimento ao Cidadão do Detran.

Além de todos os serviços oferecidos pelo Detran, a unidade modelo de Campos do Jordão também oferece a confecção do documento de identidade, o RG.

A unidade começou a funcionar no final de março, de forma piloto, e já acumula 500 atendimentos, em ritmo mais acelerado do que as unidades normais do Detran.