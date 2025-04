'Não me arrependi', diz mãe que matou filha que estava chorando

Eduarda de Oliveira, de 22 anos, mãe da bebê de apenas 15 dias encontrada morta em Novo Lino (AL), confessou como matou a pequena. O depoimento foi registrado em vídeo e divulgado nas redes sociais. Antes da confissão, Eduarda havia informado cinco versões diferentes para explicar a morte da pequena.

Em quase 18 minutos de gravação, Eduarda revela que amamentou a filha momentos antes do crime e admite que, naquele instante, não sentiu arrependimento. “Coloquei a almofada sobre ela. Estávamos eu, meu filho e ela. Em nenhum momento me arrependi do que fiz”, declarou.