Moradora do Vale é condenada por atos golpistas no 8 de janeiro

Uma moradora de Guaratinguetá foi condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a prestar serviços à comunidade e a fazer um curso sobre democracia por participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília (DF). Ela foi condenada por associação criminosa e incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Marisa Fernandes Cardoso foi condenada na última segunda-feira (14) a 1 ano de reclusão em regime aberto, mas teve a pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos.