Desaparecida desde domingo, Anny é encontrada com vida em SJC

Desaparecida desde o último domingo (13), Anny Kleia Ribeiro Alves, de 37 anos, foi encontrada com vida nessa quarta-feira (16), segundo a família. Os detalhes do encontro não foram divulgados.

“Anny foi encontrada hoje, ela passa bem, muito obrigado pelo apoio de todos que nos ajudaram. Que Deus abençoe hoje e sempre”, disse o irmão de Anny.