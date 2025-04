Pesquisa: Em Taubaté, 52% são a favor da anistia ao 8 de janeiro

O instituto ouviu 400 pessoas entre os dias 9 e 12 de abril. A margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.

Segundo levantamento OVALE /Ágili Pesquisas, 52,5% dos eleitores taubateanos são a favor de anistiar os crimes cometidos pelos presos nos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, no maior ataque às instituições da República desde que o Brasil voltou a ser uma democracia. Já 38,9% são a contra a anistia e 8,6% não souberam ou não quiseram responder.

Contratado por OVALE, o instituto Ágili Pesquisas é um dos mais respeitados do país, tendo destaque como um dos integrantes do 'Índice CNN'. Em 2024, durante as eleições, os levantamentos OVALE/Ágili Pesquisas se destacaram por seus acertos milimétricos.

Vox Populi.

A pesquisa integra o projeto Vox Populi (voz do povo, em latim), um dos pilares do novo projeto editorial de OVALE, principal veículo de comunicação da RMVale, que no dia 24 de fevereiro de 2024 converteu-se em um veículo 100% digital, democratizando o acesso à informação de qualidade, duplicando o volume de produção jornalística e quadruplicar a audiência.