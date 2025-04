Dois homens são presos por tentativa de golpe com cartão clonado

Dois homens, de 22 e 24 anos, foram presos em flagrante na tarde desta quarta-feira (16) após tentarem retirar duas bicicletas no valor de R$ 4.398,00 em uma loja no centro de São José dos Campos utilizando um cartão de crédito clonado.

A ação foi frustrada pela proprietária do estabelecimento, que desconfiou da transação e acionou a Polícia Civil.