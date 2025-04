Adeus, Dona Vita: foram 93 anos bem vividos em Jacareí

Maria Vita dos Reis, de Jacareí, morreu aos 93 anos nesta quarta-feira (16). O sepultamento acontece nesta quinta-feira (17), a partir das 14h, no Cemitério Avareí, na mesma cidade.

Nas redes sociais, diversos parentes e amigos lamentaram. "Meus sentimentos á todos familiares e amigos nesse momento tão difícil de dor", escreveu Mariza Miquelof.