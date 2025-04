Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Ubatuba

Na quarta-feira (16), policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Perequê-Mirim, em Ubatuba.

Durante operação de combate ao tráfico, os policiais avistaram o suspeito, que tentou fugir ao perceber a abordagem. Ele foi alcançado e confessou ser responsável pelo armazenamento de drogas, indicando o local onde os entorpecentes estavam escondidos.