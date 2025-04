O desafio de transformar a produção das universidades em inovação

Um fato que nos orgulhou muito nos últimos anos foi ver as universidades estaduais vinculadas à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) do Estado de São Paulo sempre muito bem posicionadas nas avaliações nacionais e internacionais. Esses levantamentos se baseiam principalmente na qualidade e relevância da produção científica no ambiente acadêmico, e as nossas instituições se destacaram em todos.

Um exemplo é a presença da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Universidade Estadual Paulista (Unesp) entre as 10 melhores da América Latina e do Caribe na respeitada lista do QS Latin America & The Caribbean, em outubro passado, na qual a USP aparece em primeiro lugar. Nesse ranking, capitaneado pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS), a Unesp saltou da 10ª para a 8ª colocação em relação ao ranking anterior. A Unicamp aparece na terceira posição. Foram avaliadas 437 instituições de 23 países.