Jovem mata pai porque ele mandou largar o videogame e trabalhar

Joseph Voigt, de 25 anos, declarou-se culpado pelo assassinato do pai, Marvin Voigt (63), e pela tentativa de homicídio da mãe, Susan Voigt, em dezembro de 2024, no condado de Polk, Flórida (EUA).

De acordo com o Departamento do Xerife do condado, o ataque aconteceu por volta das 23h20 do dia 7 de dezembro. Susan, gravemente ferida, conseguiu ligar para o serviço de emergência 911.

Ao chegarem, os agentes encontraram Marvin morto na entrada da residência, com múltiplos tiros. Susan foi hospitalizada em estado crítico, mas estável.

Joseph fugiu em um carro, mas foi preso horas depois pela Polícia de Orlando, durante uma blitz na região da International Drive. Em depoimento, admitiu ter atirado nos pais após ser pressionado a abandonar os jogos e arrumar trabalho.