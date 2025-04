'Quero cuidar dos meus filhinhos': jovem do Vale contra o câncer

Ellen Moura, 28 anos, moradora de Itajubá (MG), luta contra um tumor maligno localizado no lobo frontal do cérebro, região de difícil acesso para procedimentos cirúrgicos.

Diagnosticada recentemente, ela busca recursos para realizar a operação com urgência e retomar os cuidados dos dois filhos pequenos.