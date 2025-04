'Paz e luz para Natália'; mãe de 4 filhos deixa saudades no Vale

Natália Bastos Pinho da Silva, de 39 anos, moradora do bairro Olaria em Lorena, faleceu após quase sete anos de batalha contra o câncer.

Nascida e criada no Cecap, ela deixou quatro filhos: Vitor (4 anos), Simone (6 anos), Isabela (9 anos) e Mateus (13 anos). Conhecida por sua força e determinação, Natália enfrentou a doença com resiliência, mas não resistiu às complicações.