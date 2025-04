Carolini não resistiu: jovem morre 90 dias após pegar virose

Carolini Costa Rolim, de 22 anos, morreu nesta terça-feira (15) após três meses de internação em decorrência de uma infecção viral contraída durante viagem de Réveillon a Guarujá (SP).

Natural de Taquarituba (interior paulista), ela viajou com familiares para o litoral, onde começou a apresentar sintomas graves da doença.