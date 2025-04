Quem era Sebastiana? Fiel confundida com milícia foi assassinada

De acordo com investigações, traficantes do Comando Vermelho invadiram o local após confundir os fiéis — que usavam roupas pretas — com integrantes de grupos paramilitares rivais.

A vítima participava de um grupo de oração formado apenas por evangélicos. Testemunhas relataram que os criminosos associaram as vestes escuras, comumente adotadas por milicianos, a uma suposta invasão de território. Com a chegada dos atiradores, os presentes correram, e Sebastiana foi atingida. Ela morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender a uma ocorrência de lesão corporal. Ao chegar, descobriu que a vítima já havia sido levada ao Hospital Municipal de Belford Roxo, sem vida. O caso foi transferido para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Em nota, a Polícia Civil do Rio informou que as investigações buscam identificar os autores e as circunstâncias do crime. Não há suspeitos presos até o momento.