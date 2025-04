Adeus, Rosemar e Guilherme! Acidente mata dois no Vale

Um grave acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (16) deixou duas pessoas mortas na Rodovia Deputado Nesralla Rubens, conhecida como Rodovia dos Tropeiros (SP-068), na altura do km 213, no município de Areias, no sentido Silveiras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O acidente envolveu um caminhão Mercedes-Benz L1620, com placas da cidade de Cunha, que transportava toras de madeira. O veículo capotou na pista, resultando na morte do motorista e de um passageiro.