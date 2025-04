Théo estava vivo quando pai o arremessou, diz perícia

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) confirmou que Théo Ricardo Ferreira Felber, de 5 anos, morreu vítima de um trauma craniano grave causado pela queda de uma ponte sobre o Rio Vacacaí, em São Gabriel (RS), no dia 25 de março.

O laudo reforça a hipótese de que o menino foi arremessado ainda vivo pelo pai, Tiago Felber, que está preso temporariamente.