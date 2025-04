Diabetes pode ter feito motorista passar mal em acidente

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta quarta-feira (16), em Lorena, terminou com uma vítima fatal e outras cinco pessoas feridas. A ocorrência foi registrada na Avenida Marechal Teixeira Lott, no bairro Vila Nunes, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e agentes de trânsito.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 12h20, quando o veículo conduzido por André Luís Rodrigues de Faria colidiu com um poste de iluminação pública. Segundo familiares, o motorista sofre de diabetes, o que pode ter provocado a perda de controle do automóvel.