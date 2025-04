Caminhava com a amiga e foi morta a tiros

Uma jovem de 26 anos foi morta a tiros na noite de domingo (11), no bairro Jardim Veneza, em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba.

De acordo com informações do portal RICtv, a vítima caminhava com uma amiga quando um homem em uma motocicleta se aproximou e efetuou os disparos.