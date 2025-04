Ossos de bebê são encontrados enterrados com roupas

Um bebê foi localizado enterrado próximo ao muro de uma residência no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, nesta terça-feira (15). Os ossos foram descobertos por um morador que cavava uma vala para drenagem após fortes chuvas.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), análises preliminares indicam que os restos mortais são de uma criança e que o sepultamento não é recente, devido ao avançado estado de decomposição. Vestígios de uma roupa na cor rosa foram encontrados no local, levando a polícia a suspeitar que se trate de uma menina.