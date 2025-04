Suspeito de matar a esposa grávida, homem é preso pela polícia

Maicon Douglas Lopes de Souza, de 29 anos, foi detido nesta quarta-feira (16) no Aglomerado da Serra, região Centro-Sul da capital mineira. Ele é investigado pelo assassinato da esposa, Bruna Cristina Ferreira Crivelari, de 36 anos, grávida de três meses.

O corpo da vítima foi localizado no chão da casa do casal. Parentes acionaram o proprietário do imóvel após perderem contato com Bruna. O dono serrou a grade de uma janela, entrou no local e a encontrou sem vida.