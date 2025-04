Cinco cães morrem após mutirão de castração em Jacareí

A Prefeitura de Jacareí instaurou um comitê especial para investigar a morte de cinco cães que passaram por procedimento de castração em um mutirão realizado na última semana pela administração municipal. Os óbitos ocorreram durante atendimentos realizados por meio de um castramóvel, entre os dias 9 e 12 de abril. A informação foi inicialmente divulgada pela TV Vanguarda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O serviço, oferecido gratuitamente aos tutores de animais desde 2018, já realizou cerca de 12 mil castrações no município, com o objetivo de promover a saúde dos pets, ampliar sua expectativa de vida e controlar a população de cães e gatos. No entanto, diante dos casos registrados, a ação foi suspensa temporariamente. As cirurgias previstas para o domingo (13) foram adiadas para uma nova data, ainda não definida.