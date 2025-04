Jovem sai de casa 'para resolver uma coisa' e desaparece

O jovem de 24 anos, Matheus Souza da Silva, está desaparecido desde a última sexta-feira (11) em Ubatuba. De acordo com familiares, ele saiu de casa durante a madrugada afirmando que “iria resolver um negócio e já voltava”, mas não retornou.

A motocicleta de Matheus foi encontrada na última segunda-feira (14), na estrada entre as praias da Lagoinha e Praia Dura, em condições preocupantes: queimada e com peças faltando. A Polícia Civil já periciou o veículo para confirmar se pertence ao jovem e investiga as circunstâncias do desaparecimento.