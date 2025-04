Filho encontra a mãe morta com cabeça na boca de cobra gigante

Um homem encontrou a mãe morta com a cabeça dentro da boca de uma cobra gigante. O caso trágico aconteceu no início de abril, na Indonésia.

A mulher estava demorando para voltar da plantação, onde colhia vegetais, quando o filho saiu para procurá-la. Ele, então, se deparou com uma cena terrível: a mãe, Wa Siti, de 55 anos, estava sendo devorada por uma cobra píton.