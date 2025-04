Mortos em rodovia do Vale são identificados: Guilherme e Rosemar

As vítimas foram identificadas como Rosemar Santos de Souza, 43 anos, e Guilherme Moreira da Silva, 20 anos, ambos moradores de Areias. De acordo com o boletim de ocorrência, Rosemar dirigia o caminhão e Guilherme era passageiro. O veículo estava carregado de madeira quando capotou na estrada.

A Polícia Civil identificou os dois homens que morreram após um caminhão capotar na Rodovia dos Tropeiros, no trecho da cidade de Areias, nesta quarta-feira (16). A morte foi constatada por médico plantonista do Hospital Municipal de Areias.

A causa do tombamento ainda é investigada. O caminhão seguia pela rodovia no sentido Silveiras quando o motorista perdeu a direção e o veículo capotou. Há marcas dos pneus do caminhão no asfalto da rodovia. Moradores de Areias relataram que a curva onde ocorreu o acidente é considerada perigosa por motoristas da região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta de 11h, o acidente aconteceu no km 240 da rodovia. Os dois homens ficaram presos nas ferragens. Foi necessária a chegada de uma segunda equipe dos bombeiros para que as vítimas pudessem ser retiradas dos veículos.

Após a retirada, as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Areias pela unidade de resgate dos bombeiros, mas ambos não resistiram aos ferimentos do acidente e morreram. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Cruzeiro. O caminhão passará por perícia. O caso é investigado pela Polícia Civil.