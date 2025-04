Após manobra, texto do Conselho da Igualdade Racial volta à pauta

Também na ocasião, Douglas Carbonne (Solidariedade) ressaltou que Barreto já havia feito manobra semelhante em abril do ano passado, dessa vez para impedir a votação do projeto que visa reservar 20% das vagas de concursos públicos do município para negros, indígenas e pessoas com deficiência. "Não é só esse projeto que o vereador Barreto está trabalhando contra. Existe uma indicação do Ministério Público para as cotas para deficientes, indígenas e negros nessa cidade, e o projeto está parado nessa Casa".

Segunda manobra.

A segunda manobra foi feita na sessão de 25 de março desse ano, quando o projeto havia voltado para a pauta. Dessa vez, aproveitando-se do fato de ser o líder do governo Sérgio Victor na Câmara, Barreto solicitou o adiamento da votação por quatro sessões.

O pedido gerou críticas de outros vereadores. "Esse projeto já está tramitando nessa Casa há quase três anos", disse Talita. "O projeto já esteve duas vezes para ser discutido, e ele vem sofrendo manobras e obstrução. Está na hora da gente parar com isso e ter coragem de discutir esse projeto, e ganhar ou perder no voto. Isso está sendo desrespeitoso com a comunidade negra", completou a vereadora.