Mulher mata o próprio irmão a facada e alega legítima defesa

A polícia prendeu uma mulher de 41 anos que matou o próprio irmão na última terça-feira (15), em Contagem (MG).

A mulher, identificada como Priscila, matou Gustavo Bruno Mendes da Silva, contra quem possuía uma medida protetiva.