Anhanguera oferece suporte gratuito para declaração do IR 2025

As unidades da Faculdade Anhanguera de Jacareí, São José dos Campos e Taubaté oferecem atendimento gratuito para auxiliar os contribuintes no preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2025.

O serviço é realizado no NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal) das instituições, em parceria com a Receita Federal, e conduzido por alunos e professores dos cursos de Ciências Contábeis.