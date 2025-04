Acidentes com rede elétrica crescem 9% no país, com 70% de mortes

O Brasil registrou 1.077 acidentes por choques elétricos no ano passado, número 9,2% maior que em 2023, quando foram registrados 986 acidentes. Os dados são do Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica, editado pela Abracopel (Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade).

São Paulo foi o estado com maior número de acidentes registrados, 93 no total. Em segundo lugar, ficou a Bahia, que teve 92 registros. Santa Catarina fica em terceiro lugar, com 83 acidentes.