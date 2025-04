VEJA: Influencer atropela garota de programa após suruba em motel

Um jovem influenciador atropelou uma garota de programa na saída de um motel, após passar a noite com quatro mulheres.

Depois do atropelamento, Nathan Ferreira Oliveira fugiu do local e acabou capotando o carro. O caso aconteceu domingo (13), em Aparecida de Goiânia (GO).