URGENTE: Caminhão capota em estrada e mata dois homens no Vale

Dois homens morreram após um caminhão capotar na Rodovia dos Tropeiros, no trecho da cidade de Areias, nesta quarta-feira (16). A morte foi confirmada pela unidade de saúde do município do Vale Histórico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta de 11h, o acidente aconteceu no km 240 da rodovia, onde um caminhão que carregava madeira capotou na estrada.