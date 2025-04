Embraer sobe quase 4% após China suspender negócio com a Boeing

A China é o maior mercado de aviação do mundo. A própria Boeing previu no fim de 2024 que a frota chinesa subirá de 4.345 para 9.740 aeronaves até 2043, com o grosso da composição futura nos valiosos aviões de um corredor – serão 6.720 do total.

Hoje, a rival europeia Airbus é dominante no país, com 2.200 aviões entregues ou cerca de 55% do mercado. A Boeing relata 1.400 entregas nos últimos 20 anos, além de aeronaves mais antigas como cargueiros e aparelhos que chegam por leasing.

Portanto, à primeira vista, é a fabricante baseada na França quem mais tem a ganhar com a atual crise, ao lado da fornecedora doméstica Comac. A empresa chinesa começou a ver seu C919 voar em 2023, desafiando o reinado no nicho de um corredor do Airbus A320 e do Boeing 737.