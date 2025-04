Universitária Camilly morre após brava luta contra a leucemia

Após 10 meses de uma brava luta contra a leucemia, a estudante universitária Camilly Emanuelly de Oliveira Castro, de 21 anos, morreu nesta última segunda-feira (14), em Ponta Grossa (PR). O caso gerou comoção nas redes sociais.

A universitária, que sonhava formar-se em Direito e construir uma carreira como delegada, era apaixonada pelos estudos e estava no terceiro ano do curso na Universidade Estadual de Ponta Grossa.