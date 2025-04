Cão fica preso em morro de Caraguá; resgate é feito por rapel

Um cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar preso em um morro na área central de Caraguatatuba, no final da tarde de segunda-feira (14), por volta das 17h30.

O animal estava em situação de risco no Morro do Camaroeiro, preso em um local a uma altura de 25 metros. A equipe dos bombeiros usou técnicas de rapel para a retirada do animal, que estava preso na encosta do morro.