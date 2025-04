'Deixam legado', diz cineasta que perdeu esposa e filha no Vale

“Elas eram grandes artistas. Pode até duvidar que um bebê fosse artista, mas quem acompanha nossa trajetória sabe que em todos os eventos culturais de Pinda, Taubaté e na região do Vale do Paraíba, tinha sempre Cecília marcando presença, cantando e dançando”, disse Júnior Vacari, pai e companheiro das vítimas, em entrevista à Rádio Band Vale.

“Giulia tem tantos anos fazendo arte, como poetisa e atriz. Ela é protagonista de eventos e de filmes. Ela estava participando do evento, lendo poesias, e faria um evento hoje. É importante ressaltar a Julia e a Cecília como artistas e que partiram muito precocemente. Mas deixam um legado para a região”, completou o diretor.

Giulia e a filha bebê foram veladas e sepultadas nesta segunda-feira (14), em Tremembé.

Colisão.

O acidente aconteceu na altura do km 12 da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Segundo o boletim de ocorrência, Giulia foi encontrada com vida no local, mas morreu a caminho do Hospital Regional de Taubaté. A filha foi levada ao mesmo hospital, mas também não resistiu aos ferimentos e morreu.