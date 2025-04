Caça-fantasmas são ameaçados com armas no Vale: 'Quase morremos'

Acostumados a lidar com os mortos e casos paranormais, os Caçadores de Fantasmas do Vale do Paraíba tiveram uma experiência dramática com os vivos. O caso aconteceu durante gravação ao vivo na Serra da Bocaina, no domingo (13), quando o grupo foi ameaçado por pessoas armadas.

“Achamos que íamos morrer”, disse João Paulo Fabrício dos Santos, um dos idealizadores e líder do ‘KBC – Caçadores de Fantasmas’, grupo criado na região em 2012 para investigar fenômenos paranormais.