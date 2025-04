VÍDEO: Papa Francisco visita Basílica de São Pedro de surpresa

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O papa Francisco surpreendeu fiéis e funcionários ao aparecer na Basílica de São Pedro nesta quinta-feira (10), um dia depois de receber o rei Charles III e a rainha Camilla no Vaticano. A visita demonstra a recuperação do pontífice de 88 anos, que passou cinco semanas hospitalizado por pneumonia dupla.

O encontro com a família real britânica na quarta-feira (9) e esta visita inesperada marcam o retorno gradual do papa às atividades após o período de convalescença. Francisco segue monitorando de perto as obras de renovação do principal templo católico, que devem ser concluídas em breve.

Com informações de O Tempo.