Vídeo: apanhou da rival por causa de homem e ficou sem roupa

Uma jovem foi vítima de agressão física e humilhação em uma rua após discussão envolvendo um homem com quem ambas mantinham relacionamento. De acordo com relatos, a suspeita do ataque descobriu mensagens trocadas entre a vítima e o rapaz e decidiu se vingar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio ocorreu quando a agressora abordou a outra mulher em via pública, iniciou uma discussão e, em seguida, utilizou uma tesoura para cortar suas roupas, deixando-a nua. Testemunhas relataram que a vítima também foi espancada e xingada durante o ataque, que durou vários minutos até a intervenção de moradores.