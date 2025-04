Antes de morrer, menina revelou à mãe o nome de seu algoz

Joyce, de 21 anos, foi vítima de um brutal assassinato dentro de casa, na cidade de São Paulo. Antes de morrer, a jovem identificou o agressor para a mãe, Ednilde: Vinícius, seu ex-namorado. O crime ocorreu após uma suposta discussão, e o suspeito fugiu do local.

De acordo com relatos da família, Joyce ainda conseguiu se comunicar brevemente após a agressão, revelando o nome de Vinícius como autor das lesões. Horas depois, ele enviou uma mensagem de celular para Ednilde pedindo perdão, mas sem se entregar às autoridades.