Acidente trágico: Bento morre aos 7 anos, três dias após o pai

O pai, que pilotava uma caminhonete, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do choque, ocorrido no último sábado (5). A criança foi socorrida, mas não sobreviveu às lesões.

Com apenas 7 anos, Bento Imamura, filho do piloto Eduardo Imamura, não resistiu aos ferimentos morreu na madrugada desta terça-feira (8), três dias após se envolverem em um grave acidente na rodovia SP-255, em São Pedro do Turvo (SP).

O caso foi confirmado por familiares nas redes sociais. Em publicação no perfil do piloto no Instagram, a família descreveu a dor da perda: "Ele lutou bravamente esses dias, mas agora descansa nos braços de Deus, ao lado do seu querido pai. Que encontrem juntos a paz eterna".

De acordo com o portal de notícias G1, o veículo dirigido por Eduardo colidiu frontalmente com um caminhão que trafegava no sentido contrário. O impacto foi fatal para o piloto, que atuava no automobilismo. Bento foi levado a um hospital da região, mas não resistiu.

A imagem divulgada pela família nas redes mostra o menino sorridente, com cílios longos e olhos castanhos claros, usando um casaco de cor clara com capuz. O fundo desfocado da foto ressalta a atmosfera de leveza do registro, contrastando com a tragédia.