Cheirou cocaína no trabalho e foi demitido por justa causa

A Justiça do Trabalho confirmou a demissão por justa causa de um funcionário de uma construtora em Lavras, no Sul de Minas Gerais, após exames comprovarem o uso de cocaína durante o expediente.

A decisão, publicada nesta semana, considerou que a conduta do trabalhador violou a confiança essencial da relação de emprego e colocou em risco a segurança no canteiro de obras.