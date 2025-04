Condenado 16 vezes é acusado de matar 3 colegas de prisão

Um detento do estado do Arizona, nos Estados Unidos, já condenado a 16 prisões perpétuas por participação em um motim carcerário em 2004, foi acusado de assassinar três outros presos na Unidade Cimmaron, da penitenciária estadual de Tucson. O caso, ocorrido na última sexta-feira (data a ser ajustada conforme original), gerou alerta no sistema prisional local.

Ricky Wassenaar, de 47 anos, é apontado como único suspeito das mortes de Saul Alvarez, Thorne Harnage e Donald Lashley durante uma briga na unidade de segurança máxima. O preso, que cumpria pena desde 2005 pelo motim que deixou dois agentes feridos, agora enfrenta novas acusações de homicídio qualificado.